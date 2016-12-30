»»МВД разработало памятку для россиян по правильному выбору алкоголя

Как правильно выбрать алкоголь и не купить контрафакт – памятку под Новый год разработало МВД России.Россиянам рекомендуют не употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства и бытовую химию, а также контрафактный алкоголь.

«Поддельный алкоголь может содержать метанол – метиловый, или древесный, спирт. Еще его называют техническим. Это страшный яд! Именно от него люди умирают или становятся инвалидами», – говорится в памятке, размещенной на сайте МВД.

Также силовики рассказали, как отличить контрафакт от хорошего алкоголя. Признаками контрафакта является отсутствие информации о литраже на дне бутылок, низкое качество печати этикеток или наличие опечаток в маркировке крышек. Еще одним признаком контрафакта является продажа алкоголя ночью, через интернет, в ларьках, с рук и в пластиковых канистрах.

Легальный алкоголь, советуют в МВД, следует приобретать только в лицензированных магазинах, имеющих разрешение на продажу спиртного. На бутылках должны быть федеральные специальные или акцизные марки.

Как сообщалось ранее, в декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек, более ста пострадали.