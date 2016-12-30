© YodNews, 2016
»»Нетаньяху заговорил по-русски в праздничном видеоролике
netanyahu

Нетаньяху заговорил по-русски в праздничном видеоролике

0
Автор: от Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в Facebook видеоролик с поздравлениями с Новым годом на русском языке.

В Израиле этот праздник отмечают в основном выходцы из бывшего СССР.
В клипе Нетаньяху присоединяется к компании «русских» израильтян, которые сидя за столом, определяются с планами на новогоднюю ночь, сообщает РИА «Новости».

«Добрый вечер, друзья», — говорит им по-русски неожиданно появившийся Нетаньяху, принесший с собой тарелку с целым красным яблоком и дольками зеленого. На иврите он благодарит молодежь за «вклад во благо израильского общества».

«Ялла! Поехали!» — снова переходит на русский премьер, возвращаясь к планам на ближайшие часы.

Поделись

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 