»»Нетаньяху заговорил по-русски в праздничном видеоролике

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в Facebook видеоролик с поздравлениями с Новым годом на русском языке.

В Израиле этот праздник отмечают в основном выходцы из бывшего СССР.

В клипе Нетаньяху присоединяется к компании «русских» израильтян, которые сидя за столом, определяются с планами на новогоднюю ночь, сообщает РИА «Новости».

«Добрый вечер, друзья», — говорит им по-русски неожиданно появившийся Нетаньяху, принесший с собой тарелку с целым красным яблоком и дольками зеленого. На иврите он благодарит молодежь за «вклад во благо израильского общества».

«Ялла! Поехали!» — снова переходит на русский премьер, возвращаясь к планам на ближайшие часы.