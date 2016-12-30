»»«Отец» «киндер-сюрприза» скончался в Италии

В больнице города Павия от острого нарушения мозгового кровообращения умер создатель шоколадных яиц Уильям Салис.

«Отцу» «киндер-сюрприза» было 83 года, сообщает The Local. В больнице он проходил лечение после инсульта.

Идея шоколадного яйца, в котором находится игрушка, родилась в 1974 году. Салис так пытался решить проблему сезонности. Фабрика к Пасхе выпускала шоколадные яйца, в остальное время формы простаивали.

Успех яиц с игрушкой внутри был мгновенным. Компания Ferrero, где работал Салис, продала за 40 лет более миллиарда «киндер-сюрпризов».