»»»Отпускной режим: главные события с 1 по 9 января 2017

10 выходных подряд бывают тяжелым испытанием – от салатов и сна помогут отвлечься городские и мировые события. «Йод» собрал основные премьеры, праздничные мероприятия и трансляции новогодних каникул.

“Викинг”

С 29 декабря в кинотеатрах

Масштабная и дорогая картина о жизни и борьбе князя Святого Владимира – того самого, которому недавно поставили памятник на Боровицкой площади. В главной роли Данила Козловский, также в картине снялись Андрей Смоляков, Светлана Ходченкова и другие известные актеры. Режиссер — Андрей Кравчук, ранее снявший фильм «Адмирал», а сюжет «Викинга» основан на «Повести временных лет». Работа над фильмом началась семь лет назад, когда фигура Святого Владимира не была столь обсуждаемой, как сегодня. По словам Козловского, сыгравшего противоречивого князя, картина не должна оскорбить ничьи чувства.

“Шерлок Холмс”

С 1 по 15 января на “Первом канале”

В этом году “Первый канал” снова показывает “Шерлока” одновременно с премьерой в Великобритании. Создатели обещают, что в этом сезоне серии будут самыми мрачными. Но есть и хорошие новости — у Джона и Мэри Ватсон родится дочь. Об этом написали в поздравительном объявлении в реальной газете “The Telegraph”. Три серии выйдут с промежутком в неделю.

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра

Прямая трансляция 1 января на телеканале “Культура”

Традиционный концерт должен отвлечь телезрителей от новогоднего засилия попсы. Показ в прямом эфире днем 1 января — чем не повод окунуться в классику вместе с 50 миллионами зрителей про всему миру. Дирижировать будет венесуэлец Густаво Дудамель. А оркестр впервые за десятилетие сменил костюмы: теперь музыканты будут одеты в шерстяные пиджаки и черно-белые полосатые брюки.

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи»

До 8 января на Поклонной горе

Ледяное путешествие по России, предпринять которое можно никуда не выезжая, попробовали сделать в Москве на Поклонной горе. Там создали скульптуры из льда в виде достопримечательностей российских городов. В центре — московский Кремль и другие знаковые места столицы. Кроме того, ожидается большая культурная программа с кукольным театром и огненным шоу.

«В поисках Дон Кихота»

С 4 января на “Первом канале”

Иван Ургант и Владимир Познер снова открывают страну, путешествуя по следам книги. Началось все почти 10 лет назад в “Одноэтажной Америке”, потом были еще пять документальных сериалов о других странах – теперь настал черёд Испании. В качестве маршрута был использован тот, что фигурирует в сюжете романа про Дон Кихота.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд

Финал 5 января

В турнире сборных из лучших хоккеистов до 20 лет явного фаворита нет — за последние шесть лет чемпионат выигрывали пять разных команд. В том числе, сборная России, которая два последних года подряд выходила в финал. С хозяевами турнира канадцами россияне сыграли на групповом этапе (проигрыш 3:5), но могут еще раз встретиться в полуфинале или финале, намеченных на начало января.

“Кредо убийцы”

С 5 декабря в кинотеатрах

Любители пощекотать нервы могут отправиться посмотреть американский боевик по мотивам популярной серии компьютерных игр “Assassin’s Creed”. По сюжету могущественная корпорация использует потомков тамплиеров, чтобы найти древний артефакт и подчинить себе весь мир.

Фестиваль “Путешествие в Рождество”

До 15 января

42 площадки, 8000 мастер-классов, 15 стран-участниц — такие цифры фестиваля называет мэрия Москвы. Выступления известных музыкантов, продажа сувениров и лакомств из разных уголков света, бесплатные экскурсии, интересные квесты, благотворительные акции – все это поводы, чтобы не сидеть дома на зимних каникулах.

Другие события:

31 декабря – 8 января – лыжная многодневка «Тур де Ски» в Швейцарии, Германии и Италии.

29 декабря – 6 января – престижное соревнование по прыжкам с трамплина “Турне 4-х трамплинов” в Германии и Австрии.

1 января – выход на экраны мультфильма “Три богатыря и Морской царь”.

2-8 – музеи, подчиненные департаменту культуры Москвы, работают бесплатно – всего 87 мест.

2-14 – ралли-рейд “Дакар” в Парагвае, Боливии и Аргентине.

3-6 – фестиваль цветного дыма и бенгальских огней в Санкт-Петербурге.

5 – выход на экраны американского фантастического фильма “Монстр-траки”.

5-8 – этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

7 – православное Рождество Христово.

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