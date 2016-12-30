»»Путин поздравил Обаму и его семью с Новым годом и пригласил детей дипломатов из США на елку в Кремль

Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу недружественных шагов администрации президента Барака Обамы. «Тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного Президента Д.Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!» — заявил он, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин принял решение не высылать американских дипломатов из страны в ответ на действия Обамы, хотя и видит все основания для адекватного на них ответа. «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа», — отметил президент.

Как констатировал российский лидер, «возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома». Проблем для американских дипломатов Россия создавать не будет.

«Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль», – говорится в заявлении Путина.