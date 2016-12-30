»»Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

По результатам проверки Рособрнадзора, проведенной с 23 по 29 декабря, пяти вузам запрещен прием студентов. Еще один вуз лишен государственной аккредитации.
Курский филиал «Института международного права и экономики имени А.С.Грибоедова», лишенный аккредитации, может вести образовательную деятельность, поясняет пресс-служба ведомства, но не может выдавать студентам дипломы, установленного министерством образования образца, а его студенты не получат гарантий отсрочки от службы в Вооруженных силах России по призыву.
Пять вузов были лишены права принимать студентов из-за «неисполнения предписаний Рособрнадзора в устанвленные сроки». Это:
1. Филиал ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации» в городе Тюмень;
2. ЧОУ ВО «Институт управления»;
3. ГБОУ ВО «Педагогический институт» (Калининградская область);
4. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»;
5. АНОО ВО «Восточный институт».