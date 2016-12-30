»»Российские дипломаты изыскивают возможности покинуть США

Российские дипломаты, которых американская администрация высылает из страны, пока не могут ее покинуть. Новогоднюю ночь они, скорее всего, проведут в самолете.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, россияне не могут купить билет на самолет, так как они раскуплены накануне Нового года, вместе с тем им дано всего 72 часа, чтобы покинуть страну, и пока неясно, как они успеют.

Предполагается, что они будут добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. «Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», – отметил собеседник агентства.

Вчера стало известно, что США закрыли две загородные резиденции (так называемые «дачи») российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде. По данным источника «Интерфакса», вокруг «дачи» российского постпредства в Нью-Йорке скопление полиции. «Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет», – сказал он. Накануне стало известно, что из Вашингтона и Сан-Франциско будет выслано 35 российских дипломатов. Дипломатам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Эти действия стали зеркальным ответом на преследование в России американских дипломатов, сообщает Reuters. Также происходящее рассматривается с точки зрения санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками.