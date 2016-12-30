»»Российских дипломатов из США заберут спецбортом

Россия отправит специальный самолет за российскими дипломатами, которых американские власти выдворяют из страны.

«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда “Россия” управления делами президента РФ», – сообщили в администрации президента России, передает «Интерфакс».

Накануне стало известно, что из Вашингтона и Сан-Франциско будет выслано 35 российских дипломатов. Дипломатам дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Однако россияне не смогли купить билеты на самолет, так как они раскуплены накануне Нового года, Предполагалось, что они будут добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.