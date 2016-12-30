»»Ростехнадзор предлагает запретит использование газа в домах, чтобы исключить взрывы

Использование газа в жилых помещениях в России могут запретить. Такую меру предлагает руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин. В письме депутату Госдумы Валерию Рашкину он предлагает принять принципиальное решение о запрете использования газа с целью «исключения взрывов и пожаров». В России газифицировано 67% жилых домов, а электроплитами оснащено 22% квартир. По данным Алёшина, потребление газа для домашнего приготовления пищи составляет около 1% от общего потребления голубого топлива в стране.

Пойти на такой шаг Алешин считает целесообразным, чтобы исключить взрывы и пожары, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, сообщает RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин предлагал рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности.

Стоит отметить, что подобные датчики в обязательном порядке устанавливаются во всех квартирах в Армении, где в домах используется исключительно газ, как для приготовления пищи, так и для горячего водоснабжения. Даже при небольшой утечке датчик отключает подачу газа в квартиру, что позволяет исключить взрывы и несчастные случаи.