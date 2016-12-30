»»Сотрудники автомойки угнали Volvo, чтобы украсть 4 елки

Четыре елки украли двое москвичей с елочного рынка. Для этого они угнали машину с автомойки, где работали. О пропаже елок заявил охранник рынка.

Полицейские задержали двоих подозреваемых. Молодые люди, работающие на автомойке в одном из паркингов на улице Маршала Катукова, угнали Volvo, чтобы удобнее было вывозить похищенные елки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве. Volvo предприимчивые сотрудники автомойки успели вернуть на место, а вот елки продать не успели – были задержаны полицией.

Теперь мужчины будут отвечать по двум статьям УК «Грабеж» (ст. 161) и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ст. 166).