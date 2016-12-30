»»Украина будет судиться с Россией из-за нарушенного Договора о дружбе

Замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев в течение года готовил иск в международный суд против России из-за за нарушения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами.

«Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить», — сказал Пристайко, пояснив почему не считает правильным разрывать все договора с России, ревизию которых недавно предложила глава комитета Верховной рады по внешней политике Анна Гопко Наличие договора дает возможность Украине, как считает чиновник, продолжать судебные тяжбы с Россией. «Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка», — сказал он в интервью «Укринформу».

Кроме того, он призвал трезво смотреть на вещи. По словам Пристайко, к примеру,нельзя разрывать соглашение в рамках СНГ о пенсионном обеспечении граждан. «Бабушке, которая выехала в Россию, перестанут платить пенсию, потому что мы разорвали соглашение, кто от этого больше пострадает?» — констатировал он.

Кроме того, замминистра констатировал, что украинцы не перестанут ездить в Россию. «На территории России проживает около 3 млн наших граждан, а исследования общественного мнения на тему, считают ли украинцы Россию недружественной страной, показывают, что несмотря на все – нынешнюю войну, многовековую историю отношений между странами – в головах половины наших сограждан сидит, что это братская дружественная страна», — посетовал он.