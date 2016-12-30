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В новогоднюю ночь в Москву придет оттепель

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Автор: от Новости

Последний день года и новогодняя ночь будут пасмурными и сырыми в Москве. На столичный регион надвигается теплый атмосферный фронт, который принесет оттепель и мокрый снег.

Уже 30 декабря в Москве вечером ожидается мокрый снег, сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос». Столбики термометров поднимутся до нуля.

Теплая погода до +2 градусов продержится и первые январские дни. Ожидается мокрый снег с дождем. Новогодняя погода с легким морозцем до -8 градусов в Москве установится только 3 января.

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