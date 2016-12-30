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ilarion

В РПЦ предлагают наказывать за мат в общественных местах

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Автор: от Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) предлагают ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.

«Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает», – заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире своей авторской программы “Церковь и мир”, сообщает «Интерфакс».

По словам митрополита, он за всю свою жизнь не произнес  ни одного матерного слова, даже в период двухлетней службы в армии.

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