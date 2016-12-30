»»В связи с нападением на бойцов Росгвардии возбуждено уголовное дело

После нападения на бойцов Росгвардии в Новой Москве возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Накануне сотрудники вневедомственной охраны остановили несколько человек для проверки документов. Однако ситуация сложилась для них крайне неудачно. По ним открыли огонь, один из бойцов погиб, второй был ранен, у силовиков забрали два автомата и пистолет, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейскими задержано восемь подозреваемых в нападении на наряд Росгвардии.