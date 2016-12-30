»»В Забайкальском крае из-за задержек зарплаты начали увольняться учителя

20 учителей и технических сотрудников школы №2 Краснокаменска Забайкальского края написали заявление на увольнение из-за того, что за декабрь получили лишь 15% от положенной зарплаты. Власти края обещают разрешить проблему после новогодних праздников.

Проблемы с выплатой зарплаты учителям в Забайкальском крае начались в 2015 году, сообщает РИА «Новости». Лишь в феврале 2016 года удалось погасить все долги за 2015 год. Министр образования Забайкальского края Андрей Томских заявил, что с педагогическими коллективами ведется разъяснительная работа для «снижения напряженности».

По данным регионального Минфина, министерству образования направлен 691 миллион рублей, из которых 496,4 миллиона рублей – это субвенция на выплату заработной платы за вторую половину ноября и первую половину декабря.