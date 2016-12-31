»»15 бесплатных концертов подготовил для москвичей фестиваль «Путешествие в Рождество»

Главной концертной площадкой фестиваля «Путешествие в Рождество» станет сцена книжной ярмарки «Букмаркет» на Новом Арбате. Каждый вечер, с 1 по 8 января, с 19.00 до 20.00 здесь будут выступать музыкальные коллективы. Вход на все концерты свободный.

1 января выступит группа «Окейси» с романтическими хитами. 2 и 7 января Юлия Волкова и «Оркестр Одиноких сердец» дадут концерты в ретро-стиле, сообщает ТАСС.

3 января запланировано выступление петербургской певицы Жени Любич, а 4-го для москвичей и гостей столицы споет музыкальный коллектив «СТИ». 5 января на сцене будет Анна Варфоломеева. 6 января в программе концерт от Jazz Brothers, а 8-го – от Алексея Паперного.

На европейской рождественской ярмарке на Тверской площади 3 января с 14:00 до 17:00 состоится большой концерт классической музыки – выступление участников и лауреатов фестиваля юных талантов «Музыкальный алмаз» в Испании. В 21:00 здесь пройдет концерт «С гитарой и шпагой стою под окном!». «Испанские концерты» продолжатся 4 и 5 января.

6 января на Манежной площади с 13:00 до 14:00 состоится праздничный концерт для взрослых и детей.