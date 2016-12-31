»»Экипаж МКС-50 16 раз встретит Новый год

Члены экипажа МКС-50 смогут 16 раз встретить Новый год, так как станция 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил новый год.

По расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами (ЦУП), первый раз космонавты встретят Новый год 31 декабря в 15.24 мск, когда трасса полета МКС будет проходить над Новой Зеландией, сообщает РИА Новости. В следующий раз Новый год они отметят над штатом Калифорния, над Фолклендскими островами, у островов Фиджи и над Белоруссией. В 16-й раз за праздничным столом можно будет собраться, пролетая над Тихим океаном, 1 января 2017 года в 14.34 мск.

Экипаж МКС-50: космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий («Роскосмос»), американские астронавты Роберт Кимброу, Пегги Уитсон (NASA) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Франция).