»»»Главные новогодние песни в необычном исполнении

Новогодние традиции почти не меняются, да и классические песни, ассоциирующиеся с этим праздником, тоже не исчезают – хотя желающих изменить их предостаточно. «Йод» собрал 15 любопытных версий всем известных новогодних и рождественских мелодий.

«В лесу родилась елочка»

Песня 1905 года со словами Раисы Кудашевой и музыкой Леонида Бекмана.

Хор МВД

В стиле разных композиторов

Death Metal Version

Вариация «Маленькой елочке не холодно зимой»

“Jingle Bells”

Сочинена в 1858 году американцем Джеймсом Лордом Пьерпонтоном. Современный популярный текст отличается от оригинала.

В стиле трэп и рок

На русском языке

Исполнение собаками

Исполнение автомобилем

Индусская версия

Песня «Happy New Year»

Знаменитая песня 1980 года шведской группы ABBA на английском языке.

Танцевальный джаз

На русском языке

На гитаре

На вьетнамском языке

«Песня о снежинке»

Песня из фильма «Чародеи» 1982 года. Автор музыки Евгений Крылатов, а слов – Леонид Дербенев.

Панк-рок