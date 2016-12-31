»»Воры в Свердловской области трижды за день грабили одну и ту же квартиру – на преступление их толкнула приоткрытая дверь

В городе Богдановичи Свердловской области воры за один день трижды грабили одну и ту же квартиру. Третий раз оказался неудачным. Злоумышленники не смогли вытащить газовую плиту, разошлись по домам, где были задержаны полицией.

Как рассказали сами воры, на преступление их толкнула приоткрытая дверь квартиры. Когда они заглянули внутрь и увидели спящего нетрезвого хозяина, то решили поживиться чем-нибудь. Первым под руку попался телевизор, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Добычу вору сразу же сдали в ломбард. Там не захотели брать телевизор без пульта. Мужчинам пришлось вернуться в ограбленную квартиру. Хозяин по-прежнему спал. Тогда воры решили захватить еще и стиральную машину. Деньги за сданную технику кончились уже к вечеру.

Мужчины вернулись по уже знакомому адресу. Дверь квартиры оказалась заперта. Но так как квартира находилась на первом этаже, воры решили залезть через окно. Они взобрались на балкон, выдавили стекло и демонтировали газовую плиту. Однако плита через балконное окно не прошла. Уставшие мужчины бросили ее и разошлись по домам, где их уже ждала полиция. Незадачливым ворам грозит до шести лет лишения свободы.