»»»«Пусть говорят», Филипп Киркоров и выборы в США: каким этот год запомнили россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса о том, каким россияне запомнили уходящий год. Оказалось, что самым значимым мировым событием года российские граждане считают войну в Сирии, а лучшей передачей — ток-шоу «Пусть говорят». Что или кто еще оказался на почетных строчках рейтинга — в материале «Йода».

Война в Сирии, выборы в США и Олимпиада

Главным мировым событием 2016 года 33% россиян считает войну в Сирии. Для сравнения: в прошлом году на первое место в мировом рейтинге ее выдвигали 43% сограждан. Вторую строчку (31%) занимают выборы в США: действительно, за ходом голосования в Америке российские граждане следили чуть ли не активнее, чем за выборами депутатов в Госдуму.

А вот Олимпийские игры и другие спортивные соревнования интересуют россиян меньше — главным событием года их назвали лишь 13% опрошенных.

Резонансными событиями внутри страны для граждан России стали парламентские выборы (10%), обвинения российских спортсменов в употреблении допинга (7%), борьба с коррупцией (4%) и военная операция в Сирии (4%).

Владимир Путин, Елена Исинбаева и « Мажор »

Политиком года для россиян уже традиционно стал Владимир Путин — за него проголосовало 64% респондентов, на втором месте с большим отрывом оказался Сергей Лавров (18%), третье место (8%) разделили Владимир Жириновский и Сергей Шойгу, а четвертое занял Дмитрий Медведев (7%). В рейтинге политической элиты первое место также занимает Владимир Путин с результатом 77%.

Главным спортсменом года стала Елена Исинбаева (8%). Возглавлявший этот список в прошлом году Антон Шипулин опустился в рейтинге на вторую строчку (5%).

Первое место в рейтинге главных актеров 2016 года разделили Данила Козловский и Сергей Безруков, они получили по 5% голосов опрошенных. Лучшими фильмами года россияне считают картины «28 панфиловцев» и «Экипаж».

Музыкантом года по-прежнему остается Филипп Киркоров (7%), вторую строчку с результатом 4% занимают Григорий Лепс, Алла Пугачева, Николай Басков и Сергей Лазарев.

Самым значимым российским писателем в этом году стала Дарья Донцова (3%), за ней следует Татьяна Устинова (2%), остальные писатели набрали по одному проценту и менее.

Наиболее популярными среди россиян стали телепроекты Первого канала: ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%) и новости (6%). Рейтинг телесериалов возглавил «Мажор» (8%), за ним идут «Тайны следствия», «След» и «Универ» (по 4%).

Чего ждут россияне от 2017 года

Уходящий 2016 год россияне провожают более оптимистично, чем год 2015 — соответствующий рейтинг ВЦИОМ вырос с 60 до 63 пунктов и установил новый исторический максимум. Большинство россиян (45%) провожает год с оптимизмом, 12% настроены пессимистично и еще 42% не испытывают никаких чувств. Также отмечается, что за последние два года российские граждане стали меньше волноваться — в 2014 году «взволнованных» был 21%, а сегодня только 7%.

«Хорошим» и «удачным» уходящий год для себя и своей семьи назвали 52% граждан, 47% же считают, что в их жизни преобладали трудности, и год был тяжелым. При этом 27% опрошенных считают, что 2017 год будет удачным для них лично, и еще 24% придерживаются такого же мнения и относительно страны в целом.