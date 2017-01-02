»»Итоги-2016: самые провальные фильмы этого года

В декабре настает время подводить итоги года: начнем с кинематографических. В понятие провальный фильм мы вкладываем не только факт не окупаемости бюджета, но и совокупность слабого сюжета, режиссерской работы, актерской игры и глупых шуток. О том, какие фильмы в уходящем 2016 году лучше бы не выходили, – в материале «Йода».

«Гордость и предубеждение и зомби» (реж. Берр Стирс)

Как корабль назовешь, так он и поплывет ― уже с самого начала стало понятно, что адаптация знаменитой истории Джейн Остин с привлечением зомби не ждет ничего хорошего. Тем более, что создатели уверяли: в основе сценария ― не классика, а одноименный роман Сета Грэма-Смита. До последнего теплилась надежда, что авторы обыграют викторианские условности, а в фильме будет много зловещих эпизодов. Но нет: рейтинг картины 13+, а шутки все не смешные. Фильм прошел в полупустых залах и заработал $16 374 328 при бюджете $28 000 000.

«Большой и добрый великан» (реж. Стивен Спилберг)

Сказка о великане, который приходит к спящим детям, по всей видимости, не вдохновила ни детей, ни их родителей. Бюджет в $140 000 000 светило Голливуда Стивен Спилберг разбазарил, а собрал в итоге $177 919 164. Еще до начала широкого проката некоторые критики, которые ознакомились с картиной, заявили, что это худшее кино Спилберга за много лет, если не за всю его жизнь. То, что фильм собрал хотя бы такую сумму, стало возможным лишь благодаря мощной PR-кампании.

«Макс Стил», реж. Стюарт Хэндлер

Последние три года в массовом кинематографе можно смело назвать золотой эпохой супергероев. Зрители ломятся на фильмы, где на первый взгляд обычные люди могут читать мысли, нарушать все возможные законы физики благодаря своим суперспособностям, возвращаться в прошлое и видеть будущее, и, конечно, спасать мир. Обычно такие фильмы окупаются, потому что основаны на популярных комиксах. Но в случае с «Максом Стилом» что-то пошло не так: фильм о подростке с суперспособностями собрал в мировом прокате всего $4,4 млн, при том, что бюджет картины составил $10 млн.

«Охотники за привидениями» (реж. Пол Фиг)

Изначально римейк оригинального фильма «Охотники за привидениями» виделся продюсерам как феминистское высказывание, но на деле это превратилось в пошлую и предсказуемую пародию, где решительно все героини ― круглые дуры, даже специалистка по квантовой физике. Феминизмом тут и не пахнет: чего стоит нарочито сексуальный герой Криса Хемсворта (кто сказал, что женщин нельзя рассматривать как сексуальные объекты, а мужчин ― можно). Зрители, видимо, не вдохновились попыткой переосмысления классики ― сборы были скромными, $229 147 509 при бюджете $144 000 000.

«Свободный штат Джонса» (реж. Гэри Росс)

От режиссера «Голодных игр» и «Фаворита» можно было ждать чего-то героического или эпического, но никак не провального. К сожалению, фильм получился именно таким: при бюджете $50 000 000 и с оскароносным Мэтью Макконахи в кадре сборы составили лишь $23 154 235. «Свободный штат Джонса» рассказывает историю о жизни солдат времен Гражданской войны в США, но даже заветная фраза «основано на реальных событиях» в начале фильма не убедила ни зрителей, ни критиков в правдоподобии происходящего. И даже высокопарные монологи Макконахи выглядят как избитые фразы, которые сценаристы вставляют лишь для того, чтобы заполнить пустой лист.

«Братья из Гримбси» (реж. Луи Летерье)

Сложно сказать, что печальнее ― то, что создатели «Бората» и «Диктатора», видимо, истратили все шутки, или то, что на этот фильм кто-то выделил $35 000 000. Картина даже не окупилась ― сборы принесли лишь $25 182 929. Во-первых, здесь катастрофический сюжет. Два разлучившихся 28 лет назад брата воссоединяются: один ― спецагент, второй ― бездельник из неблагополучного района. И да, разумеется, бездельнику и балагуру в исполнении Саши Барона Коэна придется подменить брата на секретной службе. Во-вторых, ситуации и шутки настолько предсказуемы, что весь фильм приходится краснеть за сценаристов.

«Бен-Гур» (реж. Тимур Бекмамбетов)

Мода на римейки бессмертной классики, надеемся, скоро пройдет, а пока приходится наблюдать на примере «Бен-Гура» как из крепкой легендарной истории делают очередной среднестатистический путь героя ― предательство, тяжкие работы на галерах, бои насмерть на аренах, отмщение. И все это под речитативы «Ты должен», «Ты сможешь», «Все за тобой пойдут» и так далее. Дополняет эту стандартную картину блокбастеров Морган Фримен с дредами, который, как всегда, в фильме кого-то учит жизни. Провал был оглушительным: при бюджете $100 000 000 сборы составили $94 061 311. Христианский абсурд и бекмамбетовские кадры летящей песчинки через весь Рим не сработали. Искренне надеемся, что в следующем году приемы будут поизобретательнее, сюжеты поновее, а в кинотеатрах не придется засыпать.