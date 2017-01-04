»»50-летняя Джанет Джексон родила первенца

50-летняя американская певица Джанет Джексон 3 января родила первенца. «Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана рады представить миру своего первого сына Эйссу аль-Мана», – передает People со ссылкой на представителя певицы. Отмечается, что Джанет легко перенесла роды и сейчас восстанавливается.

Старший брат Джанет – Джермейн Джексон, который является отцом девятерых детей, уже заявил: «если вам потребуются родительские навыки, то дайте мне знать – я до сих пор остаюсь самым лучшим менялой подгузников на планете».

Джанет Джексон тайно вышла замуж в третий раз в 2012 году. Ее супруг – катарский миллиардер 41-летний Виссам аль-Мана. В мае прошлого года впервые сообщалось, Джанет собирается стать мамой. В апреле Джанет отменила свое гастрольное турне Unbreakable и объяснила, что они с мужем «занимаются планированием семьи». «Пожалуйста, поймите, что для меня сейчас это очень важно. По настоянию врача я должна отдохнуть, но я про вас не забыла. Я продолжу тур сразу же, как смогу», – сообщила тогда певица. В октябре она подтвердила свою беременность.