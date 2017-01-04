»»Балтфлот предоставил спецтехнику для эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы аэропорта Калининграда

Калининградский аэропорт Храброво откроется сразу после эвакуации со взлетно-посадочной полосы аварийного самолета и будет работать всю ночь, чтобы выполнить задержанные рейсы, сообщил в среду врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. В общей сложности задерживается вылет и прибытие около двух десятков рейсов в Москву, Санкт-Петербург, и рейса из Минска.

Во вторник в аэропорту Храброво около 23:55 совершил посадку самолет Airbus А321, летевший из Москвы. После посадки лайнер выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров, которые эвакуированы с помощью надувных трапов. Шестеро обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта, однако о серьезных травмах, полученных пассажирами рейса, сообщений не поступало. Алиханов также сообщил, что приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства: «Пассажиры накормлены, напоены, часть отправлена в гостиницы».

Сам самолет по-прежнему остается на ВПП. С момента происшествия было три попытки убрать самолет на авиационную стоянку, но из-за того, что шасси авиалайнера вошли глубоко в грунт, усилия результатов не принесли. По словам Алиханова, командование Балтийского флота предоставило четыре специальных инженерных тягача для эвакуации самолета, новые попытки будут предприняты в ближайшее время.

Губернатор также сообщил, что соответствующие службы уже занимаются расследование происшествия, но какие-либо предварительных версий озвучивать не стал. По факту происшествия Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), передает ТАСС.