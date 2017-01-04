»»Бездомный получил в подарок монету с изображением кролика, которая оценивается в 10 тыс. фунтов стерлингов

В британском городе Эксетер, графство Девон, некто, проходя мимо бездомного, бросил ему странную семиугольную монету с изображением кролика.

Бездомный обратился к полицейским, чтобы выяснить ее стоимость. Как оказалось, это одна из коллекционных монет номиналом 50 пенсов с изображением персонажа книг британской писательницы Беатрикс Поттер. В апреле прошлого года в честь 150-летия писательницы Королевский монетный двор выпустил специальную серию монет с изображением любимых персонажей, сообщает британская газета Metro.

В настоящее время на интернет-аукционах такие монеты стоят около 10 тыс. фунтов стерлингов, отмечает издание.