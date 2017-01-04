»»Эрдоган: целью теракта в ночном клубе в Стамбуле было спровоцировать раскол в турецком обществе

Целью нападения на посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь было спровоцировать раскол в обществе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Уверен, что турецкий народ, сохраняя хладнокровие и сплоченность, не пойдет на поводу у террористов и нарушит их планы», – заявил президент в среду, передает CNN Turk.

В новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист застрелил охранника ночного клуба Reina в Стамбуле, ворвался в помещение клуба, где находилось около 700 человек, и расстрелял его посетителей. В результате, по данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Между тем, по подозрению в причастности к теракту полиция Турции задержала 27 человек. В ходе полицейской операции в провинции Измир задержаны 40 человек, подозреваемых в связях с ИГ, передает Hurriyet Daily News. Глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что установлена личность террориста. Имя и другие данные о нем не разглашаются. Ранее также сообщалось, что в причастности к теракту подозревается гражданин Киргизии Яхье Машрапов. Однако позже спецслужбы Турции проверили его и отпустили. «Они проверяли мой паспорт, допросили, сфотографировали меня и мой паспорт. Затем извинились, сказали, что ошиблись, и посадили обратно в самолет, после чего мы вылетели из Стамбула в Бишкек с опозданием на один час», – рассказал Машрапов «Интерфаксу».