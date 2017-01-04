»»Марин Ле Пен: присоединение Крыма к России не является незаконным

Присоединение полуострова Крым к России не является незаконным, считает глава Национального фронта и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма хочет присоединиться к России», – заявила Ле Пен во вторник в интервью французской телекомпании BFMTV и Radio Monte Carlo. «Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – настаивала она. Отвечая на вопрос о том, является ли для нее Крым неотъемлемой частью России, Ле Пен сказала «да», передает BFMTV.

В свою очередь, МИД Украины выразил возмущение в связи с высказываниями Марин Ле Пен. «Подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину», – поясняет МИД Украины, передает канал «112 Украина».

Крым был присоединен к России в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказалось за это решение на референдуме. В ответ США и ЕС ввели ряд санкций.