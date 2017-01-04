»»Пихлер: Россия должна взять «олимпийскую паузу», и другие меры здесь не помогут

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Если все данные из второй части доклада Макларена подтвердятся, «россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить», считает Пихлер. У России «будет время подумать», а после «мы уже посмотрим и начнем все с начала», сказал он. «Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», – добавил Пихлер. При этом немецкий тренер уверен, что в период его работы российской женской сборной по биатлону в 2011- 2013 годы его подопечные допинг не употребляли. «Я думаю. Что и сегодня можно сказать, что моя команда была чистой», – сказал Пихлер.

В начале декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором названы 31 биатлонист. Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, а также объявил о начале расследования в отношении 29 российских биатлонистов.