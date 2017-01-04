»»В Нью-Йорке сошел с рельсов пригородный поезд: пострадало 103 человека

В районе Нью-Йорка Бруклине на железной дороге Лонг-Айленда в среду с рельсов сошел пассажирский пригородный поезд. Это произошло около 8:20 (16:20 мск) по местноу времени.

По последним данным, 103 человека получили ранения, передает канал NBC New York. По сообщению властей, все травмы не представляют угрозу для жизни. Поезд на скорости врезался в блок бампера, что стало причиной резкой остановки и частичного схода с рельсов. Из-за аварии поезд накренился, на снимках видно, что некоторые окна в вагонах разбиты, сломаны двери. Также наблюдалось задымление станции. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.