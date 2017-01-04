»»В парках Москвы из-за морозов развернуты полевые кухни

В Москве в парках, на лыжных трассах, ледяных горках и во всех местах, где жители и гости столицы отдыхают с семьями и друзьями, развернуты полевые кухни. Они действуют уже в 8 округах Москвы, а сегодня в течение дня будут установлены во всех округах.

Это сделано в целях обеспечения безопасности спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории столицы, сообщает ГУ МЧС России по Москве. На ВДНХ, в парках в Кузьминках, Измайловском, Парке Горького и в других популярных местах отдыха сотрудники МЧС предлагают вкусный горячий чай, приготовленный на древесных углях.

Полевые кухни будут развернуты и в пунктах по оказанию круглосуточной срочной социальной помощи. В случае резкого понижения температуры и ухудшения погодных условий, кухни будут развернуты на автомобильных дорогах в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.

По прогнозам синоптиков, будет резкое похолодание. Температура воздуха в ближайшие 6 дней понизится днем до 23 градусов мороза, ночью до 28 градусов мороза.