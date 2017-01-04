»»Wikileaks: $20 тыс. за сведения о сотруднике администрации Обамы, уничтожившем документы Белого дома

За информацию, которая приведет к аресту или раскрытию сотрудника администрации президента США Барака Обамы, уничтожившего важные данные, Wikileaks объявил награду в $20 тыс.

Речь идет о причастных к уничтожению записей Национального государственного архива США. «Не позволяйте Белому дому снова уничтожить историю США», – говорится на странице Wikileaks в Twitter.

4 ноября 2016 года Wikileaks опубликовал в Twitter письмо из Управления национальных архивов и учетных документов США (NARA) от 2009 года, в котором говорится о пропаже жесткого диска с двумя терабайтами информации. В письме указано, что в марте 2009 года сотрудники Национального архива обнаружили пропажу диска с информацией, в которой также были заметки и электронная переписка ряда сотрудников администрации президента США Билла Клинтона. Из письма следует, что большая часть данных содержит персональную информацию сотрудников администрации Билла Клинтона и только три документа из них были засекречены.