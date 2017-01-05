»»Дальнобойщики протестовали в Санкт-Петербурге – дорожники готовят иски

Протестующие против платного проезда по Западному скоростному диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге дальнобойщики на час заблокировали движение на въездах магистрали.

Акция продолжалась около часа, сообщает «Деловой Петербург». В акции приняли участие один грузовик, «Газель» и три легковых автомобиля, около 10 человек, которые таранили шлагбаумы на въездах и блокировали проезд.

Протестующие водители устроили «намеренные ДТП» из-за чего было заблокировано семь для движения транспорта. К подъезду к пункту оплаты образовалась автомобильная пробка, говорится в заявлении «Магистрали северной столицы», которая является управляющей компанией Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

Цель акции – добиться бесплатного проезда по ЗСД. По словам одного из организаторов акции, председателя объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, действия протестующих были законными, поскольку у них есть право встать на пунктах оплаты.

В свою очередь, «Магистраль северной столицы» не исключает подачу исков о компенсации причиненного материального ущерба и оставляет «за собой право на обращение в правоохранительные органы для возбуждения дел и поддержания правопорядка».