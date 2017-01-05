»»Guccifer: обвинения США в адрес России – «фейковая кибервойна»

Заявления США о причастности России к кибератакам во время президентской кампании 2016 года являются частью «фейковой кибервойны». Такое мнение в интервью каналу Fox News высказал румынский хакер Марчел Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer. Он давал интервью по телефону из румынской тюрьмы, где отбывает наказание за взлом электронной почты ряда политиков, в том числе бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

«Американцы сошли с ума из-за «русского дела», будто русские вторгаются в Соединенные Штаты», – заявил Лазар, отметив, что все обвинения преувеличены из-за обостренности восприятия как во времена Холодной войны. «Это безумие… это истерия, вы понимаете?» – добавил хакер. Отметим, что Лазар также предсказал, что будут «расследования и судебное преследование» в отношении некоторых российских граждан в США. Интервью было дано за две недели до объявления Обамой о введении новых санкций в отношении России и высылке 35 российских дипломатов.

44-летний Лазар Марчел Лехел отбывает наказание в румынской тюрьме за причастность ко взлому почтовых ящиков американских политиков. В мае 2016 года он признал вину во взломе почты Хиллари Клинтон. В 2019 году после отбытия наказания на родине хакер будет экстрадирован в США, где проведет еще 52 месяца в тюрьме. Он признал себя виновным лишь по двум из девяти пунктов обвинения.

В США продолжается расследование взлома электронной почты активистов Демократической партии. Официальные лица США обвинили Россию в кибератаках. В Москве обвинения называли абсурдными. 29 декабря действующий президент США Барак Обама заявил о введении санкций против России за «вмешательство в выборы США», а 35 российских дипломатов объявлены персонами нон-грата.