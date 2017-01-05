»»Китайская корпорация разработала смартфон, управляемый движением глаз

Китайская компания ZTE объявила об успешной разработке смартфона, который подчиняется командам пользователя, отданным движением глазного зрачка. Так, перевернуть виртуальную страницу можно просто вращая глазами.

Телефон реагирует на движение глаз благодаря специальной технологии, которая задействована в передней камере гаджета, сообщает ТАСС.

В настоящее время новинка находится на экспериментальной стадии, сообщают разработчики. ZTE надеется представить этот продукт общественности к сентябрю 2017 года.