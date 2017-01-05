»»Москву ждут рождественские морозы

На Рождество в Москве температура воздуха опустится ниже -20° С, по области – ниже -30°С.

«7 и 8 января ожидаются крепкие рождественские морозы: ночью в Москве и области -23…-29°, днем 7 января -19…-24°, 8 января -13…-18°. Возможен небольшой снег и прояснения, ветер ослабеет», – говорится в прогнозе, распространенном «Гидрометцентром России».

Из-за сильного ветра мороз по ощущениям будет казаться сильнее, сообщают синоптики. В начале первой рабочей недели года морозы постепенно начнут ослабевать, и к середине недели температура вернется к климатической норме. 7 и 8 января она будет на 12-15° ниже нормы.

Самой холодной Рождественская ночь, отмечают метеорологи, в Москве была в 1891 году – до -34,8°С. Самым теплым 7 января стал в 2007 году, когда максимальная температура достигла +3,5°С.