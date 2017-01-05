»»Star Wars Episode VIII назван самой ожидаемой премьерой 2017 года

Первое место в сводном списке ожидаемых фильмов, премьеры которых запланированы на 2017 год, занял восьмой эпизод основной части космической саги «Звездные войны». В российский прокат Star Wars Episode VIII выйдет 14 декабря.

Свою версию топа тридцатки премьер составил американский сервис Fandango, который занимается продажей билетов через интернет и по телефону, сообщает RG.ru.

На втором месте – продолжение «Стражей Галактики». Премьера 4 мая.

На третьем месте «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон. В очередной роли Гермиону россияне увидят 16 марта.

На четвертом, пятом шестом местах – кинокомиксы «Чудо-женщина» – четвертый фильм так называемой Расширенной вселенной DC; «Человек-паук: Возвращение домой» и «Лига справедливости: Часть 1».

На седьмом месте восьмая часть «Форсажа», которая в России выйдет 13 апреля.

На восьмом месте эротический триллер «На пятьдесят оттенков темнее» – продолжение «Пятидесяти оттенков серого».

Очередной фильм о Росомахе «Логан» с Хью Джекманом на девятом месте. Премьера 2 марта.

На 10 месте мульткомедия «Гадкий Я 3», ее можно 8 июля.