»»Турецкая газета представила Обаму как террориста

Турецкая газета Yeni Akit разместила на своем сайте и в Twitter коллаж, на котором президент США Барак Обама представлен в образе террориста, осуществившего нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Коллаж стал реакцией издания на появившиеся в социальных сетях заявления, что за атакой в Стамбуле стоит Вашингтон.

«В социальных сетях обсуждают, что США стоят за террористической атакой в клубе Reina», под таким заголовком издание Yeni Akit выпустило материал.

Напомним, в ночь на 1 января террорист, переодетый в Санта Клауса зашел с автоматом в популярный клуб Стамбула, где расстрелял встречающих Новый год людей. Погибли 39 человек, в том числе россиянка, 69 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».