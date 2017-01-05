»»В ДТП с двумя автобусами в Алтайском крае пострадали 29 человек

В Алтайском крае в ДТП с двумя автобусами погибли три человека, еще 29 получили ранения, среди них двое детей.

Авария произошла вечером 4 января на 234-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт». Столкнулись автобусы ЛАЗ, направляющийся из Манжерока в Барнаул и Higer, везущий пассажиров из Новосибирска в Бийск, а также грузовая «Газель» и внедорожник Audi Q7, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса Higer потерял управление во время обгона и столкнулся с «Гезелью», ехавшей по встречной полосе, сообщает eg.ru. Грузовой автомобиль отбросило в сторону, он задел встречный автобус ЛАЗ, который, в свою очередь, столкнулся с внедорожников Audi Q7. Старый советский автобус превратился в груду металла. Изветсно, что среди погибших пассажирка и водитель ЛАЗа.

Движение по трассе было приостановлено на пять часов. На месте происшествия, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, работали 87 спасателей и 26 единиц техники.