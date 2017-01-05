»»В Токио на аукционе гигантский тунец продан почти за $640 тыс.

5 января в Токио на оптовом рынке рыбы и морепродуктов Цукидзи на аукционе гигантский тихоокеанский голубой тунец был продан за 74,2 млн иен (около $640 тыс.). Тунец весом 212 кг выловлен около северной части главного острова Хонсю.

Этот тунец не самый дорогой в этом веке. Рекордная цена была зафиксирована в январе 2013 года, когда сеть ресторанов Kiyomura Corp. заплатила за голубого тунца 155 млн иен (около $1,3 млн). Записи с аукциона тунца ведутся с 1999 года, передает японское интернет-издание Kyodo News.

Рынок Цукидзи в Токио считается крупнейшим в мире оптовым рынком рыбы и морепродуктов. Славу ему принесли именно рыбные ряды и аукционы тунца. Первый после новогодних праздников аукцион стал традицией. По нему определяется экономический год в Японии. На рынке представлено более 400 видов морепродуктов. Цукидзи, основанный в 1935 году, является также туристической достопримечательностью города.