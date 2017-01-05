»»В турецком Измире террористы вступили в перестрелку с полицией – 4 погибших

Четверо человек погибли, среди них двое предполагаемых террористов, не менее 11 ранены в результате теракта у здания суда в турецком Измире.

Рядом со зданием суда был взорван автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Двое из предполагаемых террористов были ликвидированы. По словам, губернатора провинции Измир, террористы использовали ручные гранат и автоматы. В результате нападения погибли полицейский и сотрудник суда, сообщает CNN Turk.

Вчера, 4 января, в ходе полицейской операции в Измире были задержаны порядка 40 человек, среди них 20 детей, которые, предположительно, являются участниками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и причастны к теракту в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает DHA.

В результате стрельбы в стамбульском клубе Reina погибли 39 человек, в том числе россиянка, ранения получили порядка 69 человек.