»»AliExpress приостановил доставку товаров через российского экспресс-оператора

Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. Об этом говорится в письме AliExpress к продавцам, торгующим через эту интернет-платформу, передает ТАСС.

Согласно письму, в системе растаможивания коммерческих экспресс-отравлений Федеральной таможенной службы России сбой, но это не повлияло на отправленные почтой посылки. «Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) «Китайско-российская доставка – SPSR» и «AliExpress доставка без забот – прежде всего» в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отравлений ФТС России», – говорится в письме.

Российская логистическая компания SPSR (СПСР-экспресс) создана в 2001 году. На сегодняшний день компания предлагает своим клиентам полный спектр логистических услуг, включая управление цепочками поставок и специальные сервисы для интернет-магазинов и банков. В 2015 году AliExpress и SPSR Express объявили о начале сотрудничества, в рамках которого российская логистическая компания стала первым авторизованным российским экспресс-перевозчиком AliExpress.