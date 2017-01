»»Макияж не имеет пола: лицом Maybelline New York стал мужчина

Американский бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес стал лицом косметической компании Maybelline New York. Гутьеррес – первый в истории марки мужчина, ставший лицом рекламной кампании, сообщает газета The Guardian. Он будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot. В 2014 Гутьеррес завел видеоблог на YouTube, и на него уже подписаны более 2 млн человек. В блоге размещены обучающие видео о макияже. Instagram Гутьерреса насчитывает 3 млн подписчиков.

Maybelline New York не является оригинальной в вопросе выбора мужчины лицом своей кампании. В октябре прошлого года конкурент компании – американская косметическая марка CoverGirl выбрала своим послом 17-летнего бьюти-блогера Джеймса Чарльза. Его блоги в Instagram и YouTube имеют более миллиона подписчиков. Maybelline New York является последним крупным косметическим брендом, вовлекшимся в движение «Beauty boy», передает издание. Движение «Beauty boy» в последнее время набирает обороты, его основным постулатом является «Макияж не имеет пола». Это движение создал бьюти-блогер Джек Джейми.