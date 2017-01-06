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В Москве в новогоднюю неделю из-за петард пострадали шестеро детей

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Автор: от Новости

За неделю новогодних праздников в Москве за медицинской помощью обратились 25 человек, пострадавших из-за неосторожного обращения с петардами, в том числе шестеро детей. 19 человек, включая четверых детей, госпитализированы, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

При этом в департаменте отмечают, что в прошлом году больше людей пострадало из-за петард – 8 детей и 22 взрослых, передает РИА «Новости».

Напомним, что в декабре прошлого года в  преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проводили в школах открытые уроки по безопасности использования пиротехнических средств.

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