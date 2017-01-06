»»Следователи не нашли опасных веществ в алкоголе погибших в Красноярске

В Красноярске четыре человека скончались после употребления алкогольных напитков. Как установила экспертиза, в алкоголе, изъятом с места происшествия, ни метанола, ни каких -либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ не содержится.

Сейчас отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В четверг вечером тела четырех человек были обнаружены в одном из общежитий Красноярска. Следствие установило, что 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет и 38-летняя женщина в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут». По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек»).