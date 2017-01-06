»»Трамп: обвинения России в кибератаках – политическая охота на ведьм

Буря вокруг обвинений России в совершении кибератак во время президентской кампании в 2016 году – «политическая охота на ведьм», считает избранный президент США Дональд Трамп. Все это делают его политические оппоненты, которые испытали неловкость проигрышем в прошлом году, заявил Трамп в интервью газете New York Times.

«Китай относительно недавно взломал и получил доступ к информации о 20 млн госслужащих. Почему же никто об этом даже и не вспоминает?», – заявил Трамп, подразумевая масштабную атаку китайских хакеров в конце 2014 – начале 2015 года на сеть Управления кадрами США. По его словам, были также кибератаки на Белый дом и Конгресс, но их обошли вниманием. «Мы как мировая столица хакерских атак», – иронично добавил избранный президент. Ранее он также ставил под сомнение сам факт кибератаки на сервера Демократической партии. Интервью состоялось за 3 часа до специального брифинга разведслужб по вопросу атак на серверы Демпартии.

Официальные представители ЦРУ и ФБР заявляли, что российские хакеры стояли за кибератаками на избирательные системы США, в том числе взломали партийные серверы Демпартии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам власти США не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.