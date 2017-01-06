»»Тысячи киндер-сюрпризов рассыпаны по берегу немецкого острова Лангеог

Тысячи киндер-сюрпризов выбросило в ночь на четверг на берег немецкого острова Лангеог, что в Северном море. Более 500 м береговой оказались завалены пластмассовыми игрушками.

Скорее всего, груз предназначался для России, так как в киндер-сюрпризах инструкция на русском языке. Возможно, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма, сообщает GlobalNews.

К очистке береговой линии привлекли местный детский сад, дети с удовольствием собирают киндеры. Власти острова считают, что очистка берега от неожиданного сюрприза займет всю пятницу.