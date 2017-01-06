»»В Белоруссии послушница Cвято-Ксениевского монастыря убила настоятельницу

В Белоруссии в четверг вечером убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря Борисовского района игумения Василисса.

По предварительным данным, в четверг после вечерней молитвы 29-летняя гражданка Казахстана, которую приютили в монастыре, нанесла матушке Василисcе ножевые ранения. Во время пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка, сообщает Борисовская епархия. Задержанной назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По словам пресс-секретаря Белорусского экзархата отца Сергия Лепина, настоятельница обратила ее в веру, даже стала крестной мамой. «Матушка привечала в монастыре всех – пьяниц, убогих, болящих, всех, кто находился в сложных жизненных обстоятельствах. Это, безусловно, предполагало повышенную социальную опасность», – отметил он. Погребение намечено на 8 января 2017 года.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области Украины. Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. С 2004 года стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Белоруссии.