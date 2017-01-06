»»Задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе в центре Москвы

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который в центре Москвы стрелял из предположительно автоматического оружия, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в ходе проверки размещенного в сети видеоролика, где мужчина несколько раз стреляет предположительно из автоматического оружия, полицейские установили и задержали молодого человека. Им оказался 28-летний уроженец Махачкалы, который приехал в Москву на поиски работы. Он проживал в одном из московских хостелов, передает «Интерфакс». В настоящее время материалы направлены в следственные органы, добавила Волк.

Ранее сообщалось, что полиция занимается проверкой видеоролика со стрельбой, размещенного в сети накануне. На видео неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в верх, а его два друга смеются.