»»Более 6 тысяч государственных служащих уволены в Турции по подозрению в причастности к госперевороту

В Турции в минувшую пятницу были уволены более 6000 полицейских, государственных служащих и ученых по подозрению в причастности к попытке совершения переворота в июле прошлого года.

Приказ об увольнении получили 2 687 полицейских, 1 699 чиновников из Министерства юстиции, 838 из Министерства здравоохранения, более 630 научных работников, сообщает Reuters.

В рамках дела о попытке госпереворота с июля прошлого года от своих должностей были отстранены около 120 тысяч человек, часть из них позже была восстановлена в должностях. В отношении 100 тысяч госслужащих ведется расследование, из них 41 тысяча человек заключена в тюрьму в досудебном порядке.

В постановлении также говорится о том, что подозреваемые в причастности к попытке переворота, которые находятся за рубежом, должны вернуться в Турцию в течение трех месяцев. В противном случае они лишаться гражданства.

В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка государственного переворота. В результате беспорядков погибли более 240 человек и порядка двух тысяч получили ранения. 4 января турецкий парламент продлил на три месяца режим чрезвычайного положения, который был введен в июле.