»»Китай разместит в Тибете телескопы для изучения гравитационных волн

Строительство телескопа для изучения гравитационных волн начато в Китае. Телескоп будет установлен на беспрецедентной высоте – 6 тыс. метров – в Тибетской автономной области. Власти Китая планируют установить два телескопа. На эти цели выделено 18,8 млн долларов.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год, сообщает ТАСС. Телескоп будет вести наблюдение и собирать точные данные о гравитационных волнах в Северном полушарии.

Также Китай намерен привлекать специалистов для изучения гравитационных волн, предлагая годовую зарплату в размере около 153 тысяч долларов США.