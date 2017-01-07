»»Прощальная вечеринка Барака Обамы прошла в Белом доме

Действующий 44-й президент США Барак Обама отпраздновал свой уход из Белого дома в компании знаменитостей.

Прощальную вечеринку американского лидера посетили Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Пол Маккартни, Брэндон Купер, Джейсон Судейкис, Стивен Спилберг, певица Бейонсе с супругом, рэпер Jay-Z и телеведущая Опра Уинфри и многие другие звезды, сообщила продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн в своем Twitter.

Большинство звезд шоу-бизнеса активно поддерживали демократов и кандидата от этой партии Хиллари Клинтон. Вечеринка началась в 04.30 мск.

45-й президент США Дональд Трамп вступит в полномочия после инаугурации 20 января.